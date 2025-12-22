Хабаровчанка поверила фейковому «безопасному счёту» и потеряла 230 тыс

В Хабаровске в полицию обратилась 26-летняя горожанка, временно не работает, проживает в Индустриальном районе, сообщает hab.aif.ru.
Женщина рассказала, что получила звонок от человека, представившегося сотрудником службы доставки маркетплейса, который попросил подтвердить заказ через смс-код. Код она продиктовала — и дальше начались проблемы: на её аккаунт в госуслугах начали приходить сообщения о взломе.
Позвонил якобы сотрудник безопасности Центрального банка и сообщил, что деньги под угрозой, и всё нужно срочно перевести на «безопасный счёт». Женщина перевела 230 тысяч рублей личных накоплений, после чего поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщил Андрей Кокорин, начальник УМВД России по г. Хабаровску.
Сотрудники полиции ещё раз обращают внимание жителей: мошенники могут выманивать смс-коды под разными предлогами — от доставки цветов до товаров маркетплейсов или курьерских служб. Ни в коем случае не передавайте незнакомым лицам пароли и коды, которые приходят на телефон без ясного понимания их назначения. Нарушение этого правила может стоить серьёзных денег.