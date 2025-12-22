Хабаровчанка поверила фейковому «безопасному счёту» и потеряла 230 тыс

Сотрудники полиции ещё раз обращают внимание жителей: мошенники могут выманивать смс-коды под разными предлогами — от доставки цветов до товаров маркетплейсов или курьерских служб. Ни в коем случае не передавайте незнакомым лицам пароли и коды, которые приходят на телефон без ясного понимания их назначения. Нарушение этого правила может стоить серьёзных денег.