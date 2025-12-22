Ричмонд
В Омске при лобовом столкновении легковушек погиб 33-летний мужчина

ДТП произошло в Ленинском округе города.

Источник: Комсомольская правда

В 20:40 накануне, 21 декабря, смертельную аварию зарегистрировали на Ленинградском проспекте Омска. По предварительным данным УМВД, водитель Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lexus.

В результате столкновения от полученных травм скончался шофер японской иномарки. Смерть наступила на месте ЧП до приезда бригады скорой помощи. Второй участник дорожно-транспортного происшествия — мужчина 1975 года рождения — не пострадал.

Обстоятельства и причины аварии уточняет полиция.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в массовой аварии на пригородной трассе погибли водитель и пять пассажиров автобуса.