В Омске при лобовом столкновении легковушек погиб 33-летний мужчина

В 20:40 накануне, 21 декабря, смертельную аварию зарегистрировали на Ленинградском проспекте Омска. По предварительным данным УМВД, водитель Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lexus.
В результате столкновения от полученных травм скончался шофер японской иномарки. Смерть наступила на месте ЧП до приезда бригады скорой помощи. Второй участник дорожно-транспортного происшествия — мужчина 1975 года рождения — не пострадал.
Обстоятельства и причины аварии уточняет полиция.
