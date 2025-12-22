Ричмонд
Над резиденцией Трампа во Флориде военные перехватили самолёт

Утром 21 декабря F-16 ВВС США поднимался в небо из-за приближения самолёта к резиденции Трампа в Палм-Бич.

Источник: Аргументы и факты

Истребитель американских военно-воздушных сил F-16 был поднят в воздух для перехвата самолёта, который вошёл в воздушное пространство над резиденцией главы Белого дома Дональда Трампа в Палм-Бич в штате Флорида, сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным военных, инцидент произошёл утром 21 декабря.

«Сегодня утром истребитель NORAD F-16 перехватил воздушное судно, которое вошло в ограниченное для полётов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде», — отметило командование на своей странице в социальной сети X*.

В сообщении подчёркивается, что ситуацию удалось «разрешить безопасно».

Напомним, в конце ноября ВВС США уже поднимали в небо истребитель F-16 после того, как гражданский самолёт оказался над резиденцией Трампа в Палм-Бич. Тогда же сообщалось, что происшествие было не единственным подобным инцидентом за неделю.

В середине сентября самолёт Boeing 747, на борту которого находился Трамп, и гражданский авиалайнер Spirit Flight 1300 пролетели в опасной близости друг от друга. Это произошло в воздушном пространстве над Нью-Йорком. Самолёты двигались параллельными курсами над Лонг-Айлендом.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

