Над резиденцией Трампа во Флориде военные перехватили самолёт

Напомним, в конце ноября ВВС США уже поднимали в небо истребитель F-16 после того, как гражданский самолёт оказался над резиденцией Трампа в Палм-Бич. Тогда же сообщалось, что происшествие было не единственным подобным инцидентом за неделю.