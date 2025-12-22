Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки продукции из-за вспышки гриппа

Предприятие, расположенное в Ярославской области и занимающее 20% рынка куриных яиц Центрального федерального округа, уведомило контрагентов о приостановке отгрузок 18 декабря. Источник на рынке отметил, что причиной этого стал высокопатогенный грипп птиц, который был выявлен на фабрике. В связи с этим, предприятие начало карантинные мероприятия, которые могут затянуться на несколько месяцев.
По словам эксперта, вспышки высокопатогенного гриппа часто случаются на птицефабриках из-за высокой плотности содержания птицы. В случае с «Волжаниным» для восстановления поголовья потребуется около полугода. Прирост популяции птиц, в отличие от бройлеров, требует гораздо больше времени. Это может повлечь значительные финансовые потери для предприятия. Ситуация с гриппом птиц стала серьёзным вызовом для фабрики, которая, согласно прогнозам, должна была произвести 1,24 миллиарда яиц в 2025 году.
Ранее сообщалось, что в России в 2025 году наблюдается кризис перепроизводства яиц, что приводит к падению рентабельности отрасли. Средняя рентабельность производства яиц за январь-сентябрь 2025 года составила всего 5,5% против 38,8% в 2024 году. Это объясняется избыточным предложением продукции на рынке. Крупнейшими производителями яиц в России остаются Ленинградская, Ярославская и Челябинская области.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.