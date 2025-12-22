Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки продукции из-за вспышки гриппа

По словам эксперта, вспышки высокопатогенного гриппа часто случаются на птицефабриках из-за высокой плотности содержания птицы. В случае с «Волжаниным» для восстановления поголовья потребуется около полугода. Прирост популяции птиц, в отличие от бройлеров, требует гораздо больше времени. Это может повлечь значительные финансовые потери для предприятия. Ситуация с гриппом птиц стала серьёзным вызовом для фабрики, которая, согласно прогнозам, должна была произвести 1,24 миллиарда яиц в 2025 году.