Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки продукции из-за вспышки гриппа

Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки яиц 18 декабря. Причиной стали меры, связанные с выявлением на её территории вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на птицеводческом рынке.

Предприятие, расположенное в Ярославской области и занимающее 20% рынка куриных яиц Центрального федерального округа, уведомило контрагентов о приостановке отгрузок 18 декабря. Источник на рынке отметил, что причиной этого стал высокопатогенный грипп птиц, который был выявлен на фабрике. В связи с этим, предприятие начало карантинные мероприятия, которые могут затянуться на несколько месяцев.

По словам эксперта, вспышки высокопатогенного гриппа часто случаются на птицефабриках из-за высокой плотности содержания птицы. В случае с «Волжаниным» для восстановления поголовья потребуется около полугода. Прирост популяции птиц, в отличие от бройлеров, требует гораздо больше времени. Это может повлечь значительные финансовые потери для предприятия. Ситуация с гриппом птиц стала серьёзным вызовом для фабрики, которая, согласно прогнозам, должна была произвести 1,24 миллиарда яиц в 2025 году.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году наблюдается кризис перепроизводства яиц, что приводит к падению рентабельности отрасли. Средняя рентабельность производства яиц за январь-сентябрь 2025 года составила всего 5,5% против 38,8% в 2024 году. Это объясняется избыточным предложением продукции на рынке. Крупнейшими производителями яиц в России остаются Ленинградская, Ярославская и Челябинская области.

