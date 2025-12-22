Ребёнок погиб в массовом ДТП с тремя грузовиками на федеральной трассе в Приморье

Ранее сообщалось о ДТП в Михайловском округе на региональной автодороге Осиновка — рудная Пристань. Это тоже лобовое столкновение из-за выезда на полосу встречного движения, столкнулись две легковушки, пострадали две женщины и трое малолетних детей, всем потребовалась госпитализация. Расследование аварии также находится на стадии процессуальной проверки.