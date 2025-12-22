Ребёнок погиб в массовом ДТП с тремя грузовиками на федеральной трассе в Приморье

Около 08:00 на 642-м километре трассы женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla Spacio, совершила опасный манёвр, решив совершить обгон по полосе встречного движения, что повлекло массовую аварию — столкновение легковушки и трёх грузовиков, следовавших во встречном направлении. Также пострадало ещё одно транспортное средство, ехавшее в попутном направлении.
При столкновении погиб четырёхлетний ребёнок. Прибывшие на место аварии медики констатировали смерть мальчика. Ребёнок находился в удерживающем устройстве — детском автокресле, но основной удар пришёлся как раз на эту часть салона.
В эти часы сотрудники Госавтоинспекции работают на месте автокатастрофы, обстоятельства трагедии выясняются. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование контролирует прокуратура.
Ранее сообщалось о ДТП в Михайловском округе на региональной автодороге Осиновка — рудная Пристань. Это тоже лобовое столкновение из-за выезда на полосу встречного движения, столкнулись две легковушки, пострадали две женщины и трое малолетних детей, всем потребовалась госпитализация. Расследование аварии также находится на стадии процессуальной проверки.