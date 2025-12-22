Поиск пропавшего под Новосибирском мужчины на снегоходе завершился трагедией

Поиск 44-летнего мужчины, который пропал 20 декабря в Новосибирской области, завершился трагедией. Известно, что в тот день сибиряк уехал из села Ленинское Морского сельсовета в Новосибирском районе на снегоходе Arctic Cat и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».