Поиск пропавшего под Новосибирском мужчины на снегоходе завершился трагедией

Поиск 44-летнего мужчины, который пропал 20 декабря в Новосибирской области, завершился трагедией. Известно, что в тот день сибиряк уехал из села Ленинское Морского сельсовета в Новосибирском районе на снегоходе Arctic Cat и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
— Найден, погиб. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры вечером 21 декабря в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Подробности поисков и причины гибели сибиряка волонтеры не раскрывают.