Житель Приморья похитил телефон после просьбы дать сигарету

В Артеме Приморского края полиция задержала подозреваемого в дерзком грабеже. В дежурную часть местного отдела МВД обратился житель города с заявлением, что неизвестный, применив насилие, похитил его мобильный телефон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Как установили правоохранители, преступление произошло в районе дома № 41 на улице Полевой. К потерпевшему подошел незнакомый мужчина и попросил сигарету, получив которую, ушел. Однако спустя некоторое время он вернулся и снова попросил закурить. Когда заявитель заметил, что уже помогал ему, неизвестный в ответ толкнул его в спину. Мужчина упал, после чего злоумышленник, ударив его, достал из кармана куртки сотовый телефон и скрылся с места преступления.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след 26-летнего жителя Артема. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Выяснилось, что он уже имеет судимости за кражу и грабеж. Похищенный телефон он успел продать, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Следователем заведено уголовное дело по за грабеж с применением насилия. Суд, учитывая характер преступления и криминальное прошлое фигуранта, избрал в отношении него самую строгую меру пресечения — заключение под стражу. Сейчас расследование продолжается.