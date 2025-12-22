Житель Приморья похитил телефон после просьбы дать сигарету

Как установили правоохранители, преступление произошло в районе дома № 41 на улице Полевой. К потерпевшему подошел незнакомый мужчина и попросил сигарету, получив которую, ушел. Однако спустя некоторое время он вернулся и снова попросил закурить. Когда заявитель заметил, что уже помогал ему, неизвестный в ответ толкнул его в спину. Мужчина упал, после чего злоумышленник, ударив его, достал из кармана куртки сотовый телефон и скрылся с места преступления.