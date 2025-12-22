Омский доставщик скончался в ДТП у Ленинградского моста

В пресс-службе УМВД России по Омской области актуализировали информацию о ДТП у Ленинградского моста в Омске. Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря 2025 года, у остановки общественного транспорта «Парк Победы». Столкновение двух автомобилей в последствии унесло жизнь 32-летнего доставщика. Пока не известно, выполнял ли он заказ в тот вечер, или же направлялся по личным делам.