Омский доставщик скончался в ДТП у Ленинградского моста

В пресс-службе УМВД России по Омской области актуализировали информацию о ДТП у Ленинградского моста в Омске. Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря 2025 года, у остановки общественного транспорта «Парк Победы». Столкновение двух автомобилей в последствии унесло жизнь 32-летнего доставщика. Пока не известно, выполнял ли он заказ в тот вечер, или же направлялся по личным делам.
«Мужчина 1993 г.р., управляя автомобилем “Тойота”, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Лексус” под управлением мужчины 1975 г. р», — говорится в официальном сообщении.
Судя по кадрам с места события, удар пришелся в боковую, водительскую часть праворульного автомобиля. На месте можно разглядеть оставшуюся термосумку.
Стоит отметить, авария произошла в мороз. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из покореженного кузова при помощи специального инструмента. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое.