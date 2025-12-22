Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский доставщик скончался в ДТП у Ленинградского моста

Водителя извлекали специнструментом из покореженного автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе УМВД России по Омской области актуализировали информацию о ДТП у Ленинградского моста в Омске. Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря 2025 года, у остановки общественного транспорта «Парк Победы». Столкновение двух автомобилей в последствии унесло жизнь 32-летнего доставщика. Пока не известно, выполнял ли он заказ в тот вечер, или же направлялся по личным делам.

«Мужчина 1993 г.р., управляя автомобилем “Тойота”, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Лексус” под управлением мужчины 1975 г. р», — говорится в официальном сообщении.

Судя по кадрам с места события, удар пришелся в боковую, водительскую часть праворульного автомобиля. На месте можно разглядеть оставшуюся термосумку.

Стоит отметить, авария произошла в мороз. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из покореженного кузова при помощи специального инструмента. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое.