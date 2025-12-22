Два причала и два судна повреждены при атаке БПЛА в поселке Волна на Кубани

Два причала и два судна в поселке Волна Краснодарского края были повреждены при атаке украинских беспилотников. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в оперативном штабе региона.
— В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки БПЛА повреждения получили два причала и два судна, — сказано в Telegram-канале штаба.
Уточняется, что всех, кто находился на борту кораблей, эвакуировали, никто не пострадал. При этом на причалах произошли пожары площадью от 1000 до 1500 квадратных метров.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
До этого в оперативном штабе региона сообщили, что обломки беспилотника ВСУ повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Telegram-канал Shot ранее написал, что серия взрывов прогремела в Славянском районе Краснодарского края. По предварительным данным, сработали расчеты ПВО.