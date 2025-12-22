В Миннесоте сотрудник ICE открыл огонь по нелегалу, сбившему федералов

«Эта опасная попытка уклониться от ареста произошла после того, как политики, поддерживающие политику предоставления убежища, такие как губернатор Уолц и другие радикальные левые, унизили ICE и провели мероприятия, чтобы помочь нелегальным иммигрантам уклониться от ареста. Нападения на ICE выросли на 1150%, а угрозы смерти — на 8000%. Два офицера, получившие травмы, в порядке, но ситуация могла быстро выйти из-под контроля», — утверждают в пресс-службе иммиграционной службы.