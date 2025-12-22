В Миннесоте сотрудник ICE открыл огонь по нелегалу, сбившему федералов

По данным полиции Сент-Пола, агент получил неопасные для жизни травмы, подозреваемый остался жив и был задержан. Сотрудники местного управления полиции не участвовали в аресте.
Гражданин Кубы Хуан Карлос Ромеро пыталось скрыться от ICE, врезавшись в машину сотрудников. После этого в него начали стрелять. После Ромеро попытался сбежать и оказал сопротивление при задержании, покусав одного из агентов. По данным федералов, нелегал въехал в Штаты по программе экс-президента США Джо Байдена в 2024 году.
«Эта опасная попытка уклониться от ареста произошла после того, как политики, поддерживающие политику предоставления убежища, такие как губернатор Уолц и другие радикальные левые, унизили ICE и провели мероприятия, чтобы помочь нелегальным иммигрантам уклониться от ареста. Нападения на ICE выросли на 1150%, а угрозы смерти — на 8000%. Два офицера, получившие травмы, в порядке, но ситуация могла быстро выйти из-под контроля», — утверждают в пресс-службе иммиграционной службы.
Ранее в США приостановили программу выдачи иммиграционных виз «грин-карт» через случайный отбор (DV-Lottery) из-за бойни, которую устроил победитель одной из прошлых лотерей. Решение связано с тем, что фигурантом расследования о стрельбе в Брауновском университете является Клаудио Невис Валенти, прибывший в Америку именно по этой программе в 2017 году и получивший вид на жительство.
