В Челябинске автовоз заблокировал движение трамваев. Фото

В Челябинске груженый автовоз застрял на трамвайных путях.
В Челябинске из-за автовоза, оказавшегося на трамвайных путях, заблокировано движение трамваев. Об этом сообщает ЧелябГЭТ.
«Закрыто движение трамваев по улице Горького от 1-й Пятилетки до Комсомольской площади в направлении ЧТЗ: автомобиль на трамвайных путях. Движение организовано по улице Горького в направлении ЧЭМК», — сообщается в telegram-канале ЧелябГЭТ.
Груженый автовоз оказался на трамвайных путях в Челябинске.
Ранее движение общественного транспорта в Челябинске уже ограничивали: с 3 по 7 декабря ЧелябГЭТ временно менял схему трамвайных маршрутов из ‑за ремонтных работ на участке от разворотного кольца до улицы Торговой. Тогда каждую ночь с 23:00 до 06:00 было закрыто движение трамваев на Автовокзал, а маршруты следовали по измененной схеме.