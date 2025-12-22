В Челябинске автовоз заблокировал движение трамваев. Фото

Ранее движение общественного транспорта в Челябинске уже ограничивали: с 3 по 7 декабря ЧелябГЭТ временно менял схему трамвайных маршрутов из ‑за ремонтных работ на участке от разворотного кольца до улицы Торговой. Тогда каждую ночь с 23:00 до 06:00 было закрыто движение трамваев на Автовокзал, а маршруты следовали по измененной схеме.