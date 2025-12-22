Ричмонд
Под Магаданом спасли лыжника, сломавшего ногу на сопке

В Магаданской области спасатели оказали помощь лыжнику, получившему травму во время похода по Марчеканской сопке.

Источник: Аргументы и факты

В Магаданской области спасатели оказали помощь лыжнику, получившему серьезную травму во время похода по Марчеканской сопке. Инцидент произошел в районе «Купола», где мужчина упал при спуске и повредил ногу, после чего не смог продолжить движение самостоятельно.

На место происшествия были направлены сотрудники Пожарно-спасательного центра региона. Пострадавшего эвакуировали с помощью спасательного снегохода и доставили к подножию сопки, где его передали бригаде скорой медицинской помощи.

После осмотра мужчину госпитализировали в травматологическое отделение Магаданской областной больницы. Медики диагностировали чрезвертельный перелом левого бедра, при этом угрозы для жизни пострадавшего не выявлено.

Ранее сообщалось, что итальянский горнолыжник Маттео Францозо скончался в возрасте 25 лет, накануне дня рождения, после падения на тренировке.