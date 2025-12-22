Под Магаданом спасли лыжника, сломавшего ногу на сопке

В Магаданской области спасатели оказали помощь лыжнику, получившему серьезную травму во время похода по Марчеканской сопке. Инцидент произошел в районе «Купола», где мужчина упал при спуске и повредил ногу, после чего не смог продолжить движение самостоятельно.