Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поврежденный трубопровод и горящие корабли: что известно об ударе ВСУ по Кубани

ВСУ вновь атаковали Краснодарский край. В результате удара в поселке Волна загорелись два причала и два судна. Также есть информация о повреждении трубопровода. Подробнее о ситуации к этому часу — в материале URA.RU.

ВСУ атаковали газопровод и повредили два судна.

ВСУ вновь атаковали Краснодарский край. В результате удара в поселке Волна загорелись два причала и два судна. Также есть информация о повреждении трубопровода. Подробнее о ситуации к этому часу — в материале URA.RU.

Поврежден трубопровод.

Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов. Вследствие этого возник пожар площадью около 100 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, пожарные подразделения продолжают ликвидацию возгорания, сообщает telegram-канал местного оперштаба.

Горят судна и причалы.

В поселке Волна повреждения получили два причала и два судна. Из-за падения обломков на причалах возникли пожары площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. Все, кто был на борту, оперативно эвакуированы. По информации оперштаба, среди членов экипажей и сотрудников, находившихся на берегу, пострадавших нет. Тушение пожаров ведется в активном режиме, задействованы все необходимые силы и средства экстренных служб.

Сколько уничтожено беспилотников.

Пока нет информации, сколько дронов сбито за ночь. Согласно последним данным Минобороны, с 20:00 до 23:30 по московскому времени 21 декабря над акваторией Черного моря уничтожено 23 беспилотника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше