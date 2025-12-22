Поврежденный трубопровод и горящие корабли: что известно об ударе ВСУ по Кубани

ВСУ атаковали газопровод и повредили два судна.
ВСУ вновь атаковали Краснодарский край. В результате удара в поселке Волна загорелись два причала и два судна. Также есть информация о повреждении трубопровода. Подробнее о ситуации к этому часу — в материале URA.RU.
Поврежден трубопровод.
Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов. Вследствие этого возник пожар площадью около 100 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы, пожарные подразделения продолжают ликвидацию возгорания, сообщает telegram-канал местного оперштаба.
Горят судна и причалы.
В поселке Волна повреждения получили два причала и два судна. Из-за падения обломков на причалах возникли пожары площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. Все, кто был на борту, оперативно эвакуированы. По информации оперштаба, среди членов экипажей и сотрудников, находившихся на берегу, пострадавших нет. Тушение пожаров ведется в активном режиме, задействованы все необходимые силы и средства экстренных служб.
Сколько уничтожено беспилотников.
Пока нет информации, сколько дронов сбито за ночь. Согласно последним данным Минобороны, с 20:00 до 23:30 по московскому времени 21 декабря над акваторией Черного моря уничтожено 23 беспилотника.