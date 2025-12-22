«Расстрелом детей» пугают карагандинцев в соцсетях: что говорят в полиции

Вчера, 21 декабря, были опубликованы анонимные тревожные сообщения. Позже они распространились по родительским чатам и вызвали волну паники. Полиция оперативно проверила все сигналы, но не выявила фактов, подтверждающих реальную угрозу.
В школах города приняты дополнительные меры безопасности. Учебные заведения находятся под контролем, дежурство полицейских усилено, а обстановка отслеживается в постоянном режиме. Учебный процесс продолжается в штатном формате.
Полицейские также устанавливают источник ложной информации, вызвавшей панику в городе. Правоохранители напомнили об ответственности за распространение заведомо ложных сведений и призвали родителей сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и не распространять непроверенные сообщения.
Ситуация остается на контроле полиции.