Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника со сломанной ногой

Ранее из-за сильной метели на федеральной трассе в Энгельсском районе Саратовской области было спасено почти 150 человек. Людей извлекли из автомобилей, застрявших в снежных заносах в районе села Безымянное, и доставили на временный пункт размещения в населённом пункте Титоренко. Операция была вызвана экстремальными погодными условиями: регион накрыли интенсивный снегопад и штормовой ветер, скорость порывов которого достигала 25−27 метров в секунду.