Под Магаданом спасатели эвакуировали лыжника со сломанной ногой

В Магаданской области спасатели эвакуировали лыжника, получившего травму на Марчеканской сопке. Мужчина сломал ногу во время спуска, для его транспортировки был использован снегоход. Об этом сообщает Пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.

Инцидент произошёл во время лыжного туристического похода в районе «Купола». Один из участников похода, спускаясь с сопки, упал и сломал ногу. Из-за травмы он не мог продолжать движение самостоятельно. Спасатели оперативно выехали на снегоходе и доставили пострадавшего в безопасное место.

Как выяснилось позже, у пострадавшего чрезвертельный перелом левого бедра. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

Ранее из-за сильной метели на федеральной трассе в Энгельсском районе Саратовской области было спасено почти 150 человек. Людей извлекли из автомобилей, застрявших в снежных заносах в районе села Безымянное, и доставили на временный пункт размещения в населённом пункте Титоренко. Операция была вызвана экстремальными погодными условиями: регион накрыли интенсивный снегопад и штормовой ветер, скорость порывов которого достигала 25−27 метров в секунду.

