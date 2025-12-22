Две фуры столкнулись на федеральной трассе в Тайшетском округе

Две фуры столкнулись на федеральной трассе «Сибирь» в Тайшетском округе. Как сообщает Тайшет24, авария произошла 21 декабря 2025 года около 13 часов по местному времени.
— Третий автомобиль, пытаясь избежать аварии, съехал с дороги, — уточняется в сообщении.
К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Информация о количестве пострадавших уточняется. На место аварии оперативно приехали пожарные автоцистерны, два экипажа ГИБДД, спецтехника и бригада скорой помощи. Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства и причины столкновения большегрузов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что за неделю на дорогах областного центра и района пострадали 27 человек. Полицейские зафиксировали 13 столкновений транспортных средств.