Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две фуры столкнулись на федеральной трассе в Тайшетском округе

Третий грузовой автомобиль съехал с дороги, чтобы избежать ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Две фуры столкнулись на федеральной трассе «Сибирь» в Тайшетском округе. Как сообщает Тайшет24, авария произошла 21 декабря 2025 года около 13 часов по местному времени.

— Третий автомобиль, пытаясь избежать аварии, съехал с дороги, — уточняется в сообщении.

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Информация о количестве пострадавших уточняется. На место аварии оперативно приехали пожарные автоцистерны, два экипажа ГИБДД, спецтехника и бригада скорой помощи. Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства и причины столкновения большегрузов.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что за неделю на дорогах областного центра и района пострадали 27 человек. Полицейские зафиксировали 13 столкновений транспортных средств.