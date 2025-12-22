На месте исчезновения Усольцевых наблюдается новая волна ажиотажа

Спрос на дома на базе отдыха, рядом с которой Усольцевы перед пропажей оставили машину, упал перед Новым годом, выяснил aif.ru.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина пропали в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Почти за три месяца поисков так и не было найдено никаких следов пропавших.
Семья из Железногорска решила отправиться в небольшое путешествие в конце сентября. Сначала они планировали остановиться на одной из баз отдыха в поселке Кутурчин, а затем — в последний день — прогуляться до горы Буратинка.
27 сентября они заселились в домик на турбазе, а на следующий день днем, оставив машину у другой турбазы (всего их в Кутурчине две) отправились на прогулку в лес. Погода в этот день, однако, резко ухудшилась. Семью начали искать лишь 1 октября.
Aif.ru ранее выяснил, что на турбазе, где перед пропажей ночевали Усольцевы, забронированы все дома вплоть до конца новогодних праздников, тогда как у их единственных конкурентов свободны дома даже на ночь с 31 декабря на 1 января.
«На Новый год и праздники есть свободный дом для четырех человек, стоимость 5 тысяч рублей за сутки. Но новогодней программы, к сожалению, не будет», — сообщила aif.ru менеджер турбазы.
Как сообщала сама Ирина Усольцева, отправиться в Кутурчин в небольшое семейное путешествие они решили спонтанно. Примечательно, что им удалось забронировать домик всего за несколько дней до поездки в разгар туристического сезона.
Ранее сын Усольцевой рассказал о поисках пропавшей в тайге семьи.