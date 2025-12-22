В Румынии в 2026 году откроется центр НАТО для транзита оружия на Украину

«Стратегическое решение в НАТО: Румыния берет под свой контроль второй по величине военный центр снабжения Украины. В Восточной Европе происходит масштабное расширение инфраструктуры военной поддержки Украины», — пишет румынское издание со ссылкой на заместителя командующего Командованием НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров (NSATU) в Украине генерал-майора Майка Келлера. Центр будет размещен в стране начиная с 2026 года.