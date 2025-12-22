Ричмонд
В Румынии в 2026 году откроется центр НАТО для транзита оружия на Украину

В Румынии с января 2026 года начнет работу второй по значимости центр НАТО по координации и транзиту военной техники для Украины. Об этом сообщает румынское издание DefenseRomania.

В Европе появится новый хаб для Украины.

В Румынии с января 2026 года начнет работу второй по значимости центр НАТО по координации и транзиту военной техники для Украины. Об этом сообщает румынское издание DefenseRomania.

«Стратегическое решение в НАТО: Румыния берет под свой контроль второй по величине военный центр снабжения Украины. В Восточной Европе происходит масштабное расширение инфраструктуры военной поддержки Украины», — пишет румынское издание со ссылкой на заместителя командующего Командованием НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров (NSATU) в Украине генерал-майора Майка Келлера. Центр будет размещен в стране начиная с 2026 года.

Новый узел размещения вооружений и техники будет работать в связке с уже существующим логистическим центром в польском Жешуве. Страна ранее являлась основным хабом альянса для снабжения украинской армии.

В сентябре сообщалось, что Украина поссорилась с одним из главных союзников — Польшей. Польские власти стали смягчать позицию вокруг конфликта, и начали допускать уступки со стороны Киева. Однако русофобия до сих пор остается главной идеей Варшавы.

Российские военные продолжают планомерно продвигаться в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. ВС РФ ведут зачистку Красноармейска от спящих ячеек ВСУ, передает RT.

В то же время делегации России и США провели очередной раунд переговоров в Майами. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф положительно оценил прошедшие контакты, передает 360.ru. А специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул, что в следующий раз стороны встретятся в России.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
