В Европе появится новый хаб для Украины.
В Румынии с января 2026 года начнет работу второй по значимости центр НАТО по координации и транзиту военной техники для Украины. Об этом сообщает румынское издание DefenseRomania.
«Стратегическое решение в НАТО: Румыния берет под свой контроль второй по величине военный центр снабжения Украины. В Восточной Европе происходит масштабное расширение инфраструктуры военной поддержки Украины», — пишет румынское издание со ссылкой на заместителя командующего Командованием НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров (NSATU) в Украине генерал-майора Майка Келлера. Центр будет размещен в стране начиная с 2026 года.
Новый узел размещения вооружений и техники будет работать в связке с уже существующим логистическим центром в польском Жешуве. Страна ранее являлась основным хабом альянса для снабжения украинской армии.
В сентябре сообщалось, что Украина поссорилась с одним из главных союзников — Польшей. Польские власти стали смягчать позицию вокруг конфликта, и начали допускать уступки со стороны Киева. Однако русофобия до сих пор остается главной идеей Варшавы.
Российские военные продолжают планомерно продвигаться в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. ВС РФ ведут зачистку Красноармейска от спящих ячеек ВСУ, передает RT.
В то же время делегации России и США провели очередной раунд переговоров в Майами. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф положительно оценил прошедшие контакты, передает 360.ru. А специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул, что в следующий раз стороны встретятся в России.