Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани из-за атаки БПЛА оказались повреждены два причала

В поселке Волна Краснодарского края после атаки беспилотных летательных аппаратов на причалах возникли пожары.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Волна Краснодарского края после атаки беспилотных летательных аппаратов на причалах возникли пожары. Площадь возгораний, по данным регионального оперативного штаба, составила от одной до полутора тысяч квадратных метров.

На месте происшествия развернуты работы по ликвидации огня. В тушении и обеспечении безопасности задействованы экстренные, оперативные и специальные службы, которые продолжают контролировать ситуацию.

В результате атаки в Темрюкском районе были повреждены два причала и два судна. Экипажи оперативно эвакуировали, пострадавших среди людей нет.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над рядом регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше