На Кубани из-за атаки БПЛА оказались повреждены два причала

В поселке Волна Краснодарского края после атаки беспилотных летательных аппаратов на причалах возникли пожары. Площадь возгораний, по данным регионального оперативного штаба, составила от одной до полутора тысяч квадратных метров.
На месте происшествия развернуты работы по ликвидации огня. В тушении и обеспечении безопасности задействованы экстренные, оперативные и специальные службы, которые продолжают контролировать ситуацию.
В результате атаки в Темрюкском районе были повреждены два причала и два судна. Экипажи оперативно эвакуировали, пострадавших среди людей нет.
Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников над рядом регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.