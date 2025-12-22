Прокуратура Приморья взяла на контроль дело о смертельном ДТП, где погиб ребенок

В Приморском крае произошла страшная авария, унесшая жизнь маленького ребенка. Утром 22 декабря на 642-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» водитель автомобиля «Тойота Королла Спасио» выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с тремя большегрузными автомобилями. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Сила столкновения была такой, что четырехлетний мальчик, находившийся в автомобиле, получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на то, что ребенок находился в специальном детском автокресле, оно не смогло спасти его — основной удар пришелся именно на ту часть машины, где он сидел. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» смогли только констатировать смерть.
Прокуратура Приморского края немедленно взяла на особый контроль ход и результаты доследственной проверки по этому трагическому факту. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия: скорость движения автомобиля, техническое состояние машин, возможное состояние водителя и другие детали.