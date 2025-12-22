Прокуратура Приморья взяла на контроль дело о смертельном ДТП, где погиб ребенок

Сила столкновения была такой, что четырехлетний мальчик, находившийся в автомобиле, получил травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на то, что ребенок находился в специальном детском автокресле, оно не смогло спасти его — основной удар пришелся именно на ту часть машины, где он сидел. Прибывшие на место врачи «скорой помощи» смогли только констатировать смерть.