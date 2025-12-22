Ричмонд
Уборщицу из Кировской области осудили за унижение погибших военных СВО

Суд приговорил жительницу Кировской области к полгоду лишения свободы условно за комментарий в социальных сетях, унижающий погибших военных спецоперации. Об этом сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них говорится, что женщина, работающая уборщицей на производстве, оставила в соцсети под постом о гибели солдата СВО комментарий, который «содержит совокупность лингвистических и психологических признаков значения “унижение бойцов Вооруженных Сил России, погибших в зоне спецоперации”. Она вину признала и принесла извинения в суде.

Ее приговорили к лишению свободы на шесть месяцев условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, на один год. Приговор вступил в законную силу, говорится в статье.

Уроженку одной из стран ближнего зарубежья лишили российского гражданства за неоднократные оскорбления военных. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.

В ходе проверки выяснилось, что 34-летняя женщина в мессенджере допускала оскорбительные высказывания в адрес бойцов ВС РФ.