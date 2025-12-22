Уборщицу из Кировской области осудили за унижение погибших военных СВО

В них говорится, что женщина, работающая уборщицей на производстве, оставила в соцсети под постом о гибели солдата СВО комментарий, который «содержит совокупность лингвистических и психологических признаков значения “унижение бойцов Вооруженных Сил России, погибших в зоне спецоперации”. Она вину признала и принесла извинения в суде.