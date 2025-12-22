В МВД назвали ключевые признаки мошеннического звонка

Согласно информации ведомства, первым сигналом является звонок от незнакомого человека, который представляет себя сотрудником Центрального банка, налоговой службы, правоохранительных органов или портала «Госуслуги», сообщает ИА DEITA.RU.
Второй признак — разговор, связанный с финансами: злоумышленники могут предлагать «спасти» сбережения, получить компенсацию, вложиться в инвестиционный проект или срочно оплатить долги.
Третий маркер — просьба сообщить конфиденциальные данные, такие как реквизиты банковской карты, коды из СМС, логины или пароли.
Еще один типичный прием мошенников — давление на собеседника: они торопят, выдвигают жесткие условия и требуют скрывать разговор, чтобы ограничить время и помешать жертве обратиться за советом.
Также мошенники часто используют эмоциональную манипуляцию — либо радуют неожиданной выгодой, либо запугивают уголовным преследованием.
В МВД подчеркнули, что при обнаружении подобных признаков следует немедленно завершить разговор и обратиться в полицию, пишет ТАСС.