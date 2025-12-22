Ричмонд
В МВД назвали ключевые признаки мошеннического звонка

Министерство внутренних дел России обозначило важные признаки, по которым граждане могут быстро распознать телефонных мошенников.

Источник: ДЕЙТА

Согласно информации ведомства, первым сигналом является звонок от незнакомого человека, который представляет себя сотрудником Центрального банка, налоговой службы, правоохранительных органов или портала «Госуслуги», сообщает ИА DEITA.RU.

Второй признак — разговор, связанный с финансами: злоумышленники могут предлагать «спасти» сбережения, получить компенсацию, вложиться в инвестиционный проект или срочно оплатить долги.

Третий маркер — просьба сообщить конфиденциальные данные, такие как реквизиты банковской карты, коды из СМС, логины или пароли.

Еще один типичный прием мошенников — давление на собеседника: они торопят, выдвигают жесткие условия и требуют скрывать разговор, чтобы ограничить время и помешать жертве обратиться за советом.

Также мошенники часто используют эмоциональную манипуляцию — либо радуют неожиданной выгодой, либо запугивают уголовным преследованием.

В МВД подчеркнули, что при обнаружении подобных признаков следует немедленно завершить разговор и обратиться в полицию, пишет ТАСС.