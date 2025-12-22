Выяснилось, что стало с домом на базе, где провели последнюю ночь Усольцевы

На турбазе в поселке Кутурчин Красноярского края, где в последний раз перед пропажей ночевала семья Усольцевых, настоящий ажиотаж, там перед Новым годом разобрали все дома. Aif.ru выяснил, сколько стоит провести ночь в последнем пристанище бесследно пропавшей семьи.
Сергей, Ирина и 5-летняя Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье. Больше никто их не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.
Известно, что 27 сентября они остановились на одной из баз отдыха в поселке Кутурчин. Утром следующего дня они оставили машину возле второй базы отдыха в поселке, взяли с собой минимальный набор вещей и пошли гулять. С тех пор никаких следов семьи найдено не было.
Снять дом на ночь на турбазе, где они в последний раз останавливались, стоит 5 тысяч рублей за двухместный дом и 7,5 тысячи — за пятиместный домик. В предложенных домах, кроме места для сна, есть кухня, набор посуды и столовых приборов, чайник, газовая плита.
На самой базе есть туалет (один на все домики), маленькая баня, от которой зимой до домиков, по словам туристов, нужно ехать на машине, чтобы не простыть во время длительной пешей прогулки. Сейчас, по словам сотрудников базы, свободных мест нет.
«В новогодние праздники мест уже нет, сейчас — тоже», — сообщили aif.ru.
При этом на второй турбазе в Кутурчине места есть даже на саму новогоднюю ночь.
Ранее красноярский гид Исиченко сказал, когда найдут Усольцевых.