Пожар на двух причалах в Краснодарском крае произошёл ночью 22 декабря после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб региона. В результате инцидента пострадали два причала и два судна.
«В посёлке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников получили повреждения два причала и два судна», — говорится в сообщении.
Пожарные продолжают тушить возгорания на площади от 1000 до 1500 кв. метров на причалах. При этом ни среди экипажей судов, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет — все были своевременно эвакуированы.
Как известно, второе возгорание на терминале трубопровода в посёлке Волна произошло также из-за падения обломков украинского БПЛА. Площадь пожара составила около 100 кв. метров.
Украинские вооружённые формирования продолжают обстрелы мирных граждан. За последние сутки они атаковали 16 населённых пунктов в 11 районах Белгородской области. Враг использовал 66 беспилотных летательных аппаратов и 5 артиллерийских снарядов. В результате атак погибли два человека, ещё один получил ранения.
Накануне пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников, которыми ВСУ пытались ударить по объектам на территории России. Среди них 23 — над Чёрным морем, шесть — над Крымом, три — над Белгородской областью и ещё три — над Азовским морем.
Тем временем российская армия провела серию точных ударов по предприятиям военной промышленности ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 21 декабря. В ведомстве уточнили, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, ударными дронами и артиллерией российских Вооружённых сил.
Также ведомство информировало, что наши бойцы освободили ещё несколько населённых пунктов. Речь идёт о посёлках Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике.
Ранее в российском Минобороны высоко оценили слова президента РФ Владимира Путина о бойцах, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции. Глава государства, говоря о российских военных на СВО, употребил выражение «мои ребята», призвав оказывать им всестороннюю поддержку на местах.