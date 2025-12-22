Ричмонд
Жительнице Хабаровского края выплатили 570 тысяч рублей за перелом бедра

Пожилой жительнице Комсомольска-на-Амуре была компенсирована сумма в размере 570 тысяч рублей за тяжёлую травму, полученную в общественном транспорте. Как сообщает прокуратура Хабаровского края, женщина сломала бедро после резкого торможения водителя автобуса.

Источник: Life.ru

Инцидент, произошедший ещё в марте, был связан с действиями водителя маршрута № 3, который резко остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом на улице Уральской. В результате 70-летняя пенсионерка, находившаяся в салоне и державшаяся за поручень, упала. С помощью других пассажиров ей удалось подняться и выйти на остановке, однако в медицинском учреждении у неё диагностировали перелом бедра со смещением.

В ведомстве отметили, что поскольку добровольная компенсация морального вреда не была предоставлена, прокурор обратился с иском в суд. В ходе разбирательства стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого пострадавшая получила 230 тысяч рублей. Дополнительно страховая компания, привлечённая судом в качестве соответчика, выплатила женщине 340 тысяч рублей.

Ранее в челябинском торговом центре «Алмаз» на покупательницу с эскалатора спустили неуправляемую кучу металлических тележек, в результате чего женщина получила травмы. Инцидент произошёл 3 декабря в магазине «Лента». Сотрудник пытался спустить вниз несколько грузовых тележек, но они сорвались и врезались в посетительницу. Пострадавшая уже написала претензию, но компенсации пока не получила.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.