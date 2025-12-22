Жительнице Хабаровского края выплатили 570 тысяч рублей за перелом бедра

Инцидент, произошедший ещё в марте, был связан с действиями водителя маршрута № 3, который резко остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом на улице Уральской. В результате 70-летняя пенсионерка, находившаяся в салоне и державшаяся за поручень, упала. С помощью других пассажиров ей удалось подняться и выйти на остановке, однако в медицинском учреждении у неё диагностировали перелом бедра со смещением.