Жительницу Кировской области осудили за унижение павших бойцов спецоперации

Кроме того, суд наложил на женщину ограничения, запретив ей заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет, на срок один год. Её мобильный телефон, на котором был написан комментарий, был конфискован. Также в период испытательного срока женщина обязана уведомлять органы о смене постоянного места жительства. Приговор вступил в законную силу.