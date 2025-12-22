Жительницу Кировской области осудили за унижение павших бойцов спецоперации

По данным суда, женщина, работающая уборщицей в производственных помещениях, оставила в соцсетях комментарий, который был признан оскорблением памяти погибших защитников Отечества. Комментарий был размещён под постом о гибели одного из бойцов спецоперации. В нём содержались выражения, унижающие честь и достоинство павших воинов.
Фигурантка признала свою вину и принесла извинения в суде. Она подала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, что позволило избежать длительного судебного разбирательства. Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 354.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за оскорбление памяти погибших защитников Отечества. В качестве наказания было назначено шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Кроме того, суд наложил на женщину ограничения, запретив ей заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет, на срок один год. Её мобильный телефон, на котором был написан комментарий, был конфискован. Также в период испытательного срока женщина обязана уведомлять органы о смене постоянного места жительства. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Пскове был арестован Лев Шлосберг*, заместитель председателя партии «Яблоко». Его обвиняют в распространении фейковых сведений о Вооружённых силах РФ. Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Шлосберг* был помещён в СИЗО до 2 февраля. Партия «Яблоко» намерена оспорить это решение в суде.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.