Трое детей в Якутске отравились угарным газом

Прокуратура Якутии устанавливает обстоятельства отравления троих детей угарным газом в частном доме, для обследования их доставили в больницу.
— В городе Якутске прокуратурой устанавливаются обстоятельства отравления выхлопами природного газа из системы отопления частного дома троих несовершеннолетних 2008, 2014 и 2016 годов рождения, — сказано в сообщении пресс-службы регионального ведомства, передает ТАСС.
В гаражном боксе поселка Воротынск Бабынинского района Калужской области были найдены тела двух несовершеннолетних. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. Погибшим было 16 и 17 лет, у них обнаружены признаки отравления угарным газом. Еще один юноша, 19 лет, был госпитализирован.
Более двадцати человек отравились в результате утечки угарного газа в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Об этом 12 декабря сообщили в агентстве АзерТАдж.
Инцидент произошел во время поминок в селе Кюльтепе. Все пострадавшие были направлены в Центр инфекционных заболеваний Нахичевани.