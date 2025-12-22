Ричмонд
Трое детей в Якутске отравились угарным газом

Прокуратура Якутии устанавливает обстоятельства отравления троих детей угарным газом в частном доме, для обследования их доставили в больницу.

Прокуратура Якутии устанавливает обстоятельства отравления троих детей угарным газом в частном доме, для обследования их доставили в больницу.

— В городе Якутске прокуратурой устанавливаются обстоятельства отравления выхлопами природного газа из системы отопления частного дома троих несовершеннолетних 2008, 2014 и 2016 годов рождения, — сказано в сообщении пресс-службы регионального ведомства, передает ТАСС.

В гаражном боксе поселка Воротынск Бабынинского района Калужской области были найдены тела двух несовершеннолетних. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. Погибшим было 16 и 17 лет, у них обнаружены признаки отравления угарным газом. Еще один юноша, 19 лет, был госпитализирован.

Более двадцати человек отравились в результате утечки угарного газа в Бабекском районе Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Об этом 12 декабря сообщили в агентстве АзерТАдж.

Инцидент произошел во время поминок в селе Кюльтепе. Все пострадавшие были направлены в Центр инфекционных заболеваний Нахичевани.