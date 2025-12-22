Трое детей в Якутске отравились угарным газом

В гаражном боксе поселка Воротынск Бабынинского района Калужской области были найдены тела двух несовершеннолетних. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону. Погибшим было 16 и 17 лет, у них обнаружены признаки отравления угарным газом. Еще один юноша, 19 лет, был госпитализирован.