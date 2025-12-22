Бывший курганский судья Валерий Козлов проиграл апелляцию по своему аресту. Инсайд

Суд Санкт-Петербурга подтвердил правомочность ареста экс-судьи из Курганской области.
Обвиняемый в ряде преступлений экс-председатель Юргамышского районного суда (Курганская область) Валерий Козлов не смог добиться смягчения меры пресечения. Его жалобу на избрание меры в виде пребывания под стражей оставили без удовлетворения. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Козлов подавал жалобу на избранный ему арест. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге оставил решение без изменения», — рассказали источники.
Бывший судья в отставке был помещен под стражу в конце ноября. Это произошло после решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС, г. Москва). Коллегия удовлетворила представление главы следкома Александра Бастрыкина, который просил санкцию на возможность помещения бывшего судьи в СИЗО.
Следственные органы считают Козлова виновным в получении взятки и совершении еще ряда преступлений, которые помогли незаконно выйти из колонии на свободу опасному преступнику. Еще один осужденный также намеревался незаконно покинуть места лишения свободы, но план не сработал. Незаконные действия якобы произошли, когда Козлов был председателем райсуда в Кетовском округе.
Бывший судья ушел в отставку с поста председателя Юргамышского районного суда в 2023 году. Уголовное дело в отношении Козлова было возбуждено летом по ходатайству Главного следственного управления СКР, после чего дома у бывшего судьи прошли обыски. Сам Козлов свою причастность к преступным действиям отрицает.