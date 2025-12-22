Бывший курганский судья Валерий Козлов проиграл апелляцию по своему аресту. Инсайд

Следственные органы считают Козлова виновным в получении взятки и совершении еще ряда преступлений, которые помогли незаконно выйти из колонии на свободу опасному преступнику. Еще один осужденный также намеревался незаконно покинуть места лишения свободы, но план не сработал. Незаконные действия якобы произошли, когда Козлов был председателем райсуда в Кетовском округе.