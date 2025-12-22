Ричмонд
В Индонезии в аварии с автобусом погибли 16 человек

В Индонезии автобус на высокой скорости врезался в ограждение и опрокинулся, в результате чего есть погибшие.

Источник: Аргументы и факты

Как минимум 16 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в районе города Семаранг на острове Ява в Индонезии, сообщило издание Kompas со ссылкой на местную поисково-спасательную службу.

«По последним данным, число погибших возросло, один из пострадавших в ДТП умер по прибытии в больницу», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, ещё 18 человек получили травмы. Автобус следовал из Джакарты в Джокьякарту. Водитель двигался на высокой скорости. Вследствие этого транспортное средство въехало в ограждение и опрокинулось. Пострадавших в аварии госпитализировали. Они находятся под наблюдением медиков.

Напомним, 17 декабря в Иркутской области микроавтобус Mercedes-Benz в темноте столкнулся со стоящей на дороге бетономешалкой Dongfeng на 5-м километре дороги Нижнеудинск — поселок Шумский. Это случилось приблизительно в 21:00 по местному времени (около 02:00 мск 18 декабря). В результате инцидента пострадали 11 человек, включая водителя микроавтобуса. Девять из них доставили в больницу.

20 декабря в Коченёвском районе Новосибирской области произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем Volvo. Не менее семи человек получили травмы. Всего в салоне автобуса находились примерно 20 пассажиров. Они являются сотрудниками одного из предприятий.