В Индонезии в аварии с автобусом погибли 16 человек

Напомним, 17 декабря в Иркутской области микроавтобус Mercedes-Benz в темноте столкнулся со стоящей на дороге бетономешалкой Dongfeng на 5-м километре дороги Нижнеудинск — поселок Шумский. Это случилось приблизительно в 21:00 по местному времени (около 02:00 мск 18 декабря). В результате инцидента пострадали 11 человек, включая водителя микроавтобуса. Девять из них доставили в больницу.