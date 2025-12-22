В Ташкенте задержали адвоката, который за деньги обещал «договориться», чтобы подозреваемого не арестовывали

Vaib.uz (Узбекистан. 21 декабря). В столице сотрудники Службы государственной безопасности совместно с представителями других правоохранительных органов задержали ранее судимого адвоката. Он был пойман с поличным при получении 2 000 долларов, которые, по данным следствия, получил мошенническим путём.