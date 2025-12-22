Ричмонд
В Ташкенте задержали адвоката, который за деньги обещал «договориться», чтобы подозреваемого не арестовывали

Vaib.uz (Узбекистан. 21 декабря). В столице сотрудники Службы государственной безопасности совместно с представителями других правоохранительных органов задержали ранее судимого адвоката. Он был пойман с поличным при получении 2 000 долларов, которые, по данным следствия, получил мошенническим путём.

Источник: Reuters

По информации СГБ, адвокат пообещал через своих влиятельных знакомых «решить вопрос» о неприменении меры пресечения в виде ареста в отношении подозреваемого, проходящего по уголовному делу, возбужденному следственным подразделением Шайхантахурского районного управления внутренних дел по статье 168 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

В момент передачи денег подозреваемый был задержан, а купюры изъяты в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «в» статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения) и части 1 статьи 211 (дача взятки) УК. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.