Незаконную вырубку новогодних елей выявили в Хабаровском крае

В Комсомольском районе полицейские остановили незаконную вырубку хвойных деревьев, которую организовали местные жители в преддверии новогодних праздников. Мужчин задержали в лесу, когда они выносили свежесрубленные ели. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
По данным полиции, неподалеку от поселка Галичного были задержаны четверо жителей района от 17 до 42 лет. В момент задержания они выносили из лесополосы 14 хвойных деревьев — ели и пихты были завернуты в тент и стянуты веревками.
«Задержанные пояснили, что собирались продать деревья и заработать на праздничном спросе», — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Во время проверки выяснилось, что это была не первая вылазка в лес. По словам самих задержанных, за зимний месяц они успели незаконно срубить и продать еще 57 хвойных деревьев. Общий ущерб от такой вырубки оценили больше чем в 420 тысяч рублей.
По факту незаконной рубки деревьев открыли уголовное дело. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях произошедшего и устанавливают все обстоятельства.