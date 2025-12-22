Незаконную вырубку новогодних елей выявили в Хабаровском крае

Во время проверки выяснилось, что это была не первая вылазка в лес. По словам самих задержанных, за зимний месяц они успели незаконно срубить и продать еще 57 хвойных деревьев. Общий ущерб от такой вырубки оценили больше чем в 420 тысяч рублей.