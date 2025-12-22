Ричмонд
На улице Академической в Иркутске произошла коммунальная авария на сетях

Из-за прорыва вода частично затопила проезжую часть.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На улице Академической в Иркутске произошла коммунальная авария на сетях в ночь с 21 на 22 декабря 2025 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Авария произошла в районе микрорайона Энергетиков на сетях муниципального «Водоканала», — уточнили в пресс-службе администрации.

Из-за прорыва вода частично затопила проезжую часть. Причины произошедшего только предстоит установить. Важно, что у жителей не отключали водоснабжение.

Совсем недавно в Иркутске произошла еще одна коммунальная авария в микрорайоне Радужный. Тогда при строительстве жилых объектов возле дома № 95 на улице Варламова повредили водопровод холодного водоснабжения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ангарске пять человек спасены на пожаре в многоэтажке.