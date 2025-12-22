США захватили в Карибском море танкер с венесуэльской нефтью

США остановили в Карибском море танкера Bella 1.
Нефтяной танкер Bella 1, который ранее был остановлен властями США в Карибском море по пути в Венесуэлу, принадлежит стамбульской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
«Зарегистрированный владелец Bella 1 — базирующаяся в Стамбуле [компания] Louis Marine Shipholding Enterprises S.A.», — пишет издание со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Танкер внесли в санкционный список США в 2024 году в рамках мер по противодействию, как указывали в Вашингтоне, финансированию шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующего север Йемена.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США перехватили танкер Bella 1, который следовал в Венесуэлу для загрузки нефти. По данным агентства, судно находилось под американскими санкциями и ранее ходило под флагом Панамы. Позже танкер сменил флаг с панамского на гайанский.
Государства — участники Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA/АЛБА) осудили захват второго танкера с венесуэльской нефтью военнослужащими США. В заявлении латиноамериканского объединения подчеркивается, что команда судна была незаконно лишена свободы, а сам инцидент произошел в международных водах, что расценивается как нарушение Устава ООН, базовых норм международного права, а также положений Конвенции по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства.
Это произошло на фоне того, признания президентом США Дональдом Трампом венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и объявил о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он также публично пригрозил Каракасу «невиданным шоком» и потребовал вернуть «украденные» у США нефть, землю и другие активы. На фоне обострения ситуации военные двух стран стали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне, передает 360.ru.