США захватили в Карибском море танкер с венесуэльской нефтью

Это произошло на фоне того, признания президентом США Дональдом Трампом венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и объявил о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он также публично пригрозил Каракасу «невиданным шоком» и потребовал вернуть «украденные» у США нефть, землю и другие активы. На фоне обострения ситуации военные двух стран стали глушить сигналы GPS в Карибском бассейне, передает 360.ru.