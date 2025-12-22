В Омской области ввели карантин по бешенству до 2026 года

Напомним, ранее карантин по бешенству уже действовал в нескольких районах области и в Кировском округе Омска. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность: не контактировать с дикими и безнадзорными животными, своевременно вакцинировать домашних питомцев и при подозрительных случаях обращаться в ветеринарную службу.