В Омской области ввели карантин по бешенству до 2026 года

Очаг выявлен в деревне Беспалово Саргатского района. Проект указа размещён на портале Главного управления ветеринарии Омской области.

Источник: Om1 Омск

Власти Омской области подготовили введение карантина по бешенству на территории эпизоотического очага в Саргатском районе. Проект документа опубликован на сайте регионального ветнадзора и предусматривает режим ограничений до 16 февраля 2026 года.

Согласно проекту, карантин устанавливается в пределах участка, занимаемого объектами личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Саргатский район, деревня Беспалово, улица Луговая. На период действия режима в зоне ограничения вводятся специальные ветеринарные и профилактические меры, направленные на недопущение распространения заболевания.

Напомним, ранее карантин по бешенству уже действовал в нескольких районах области и в Кировском округе Омска. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность: не контактировать с дикими и безнадзорными животными, своевременно вакцинировать домашних питомцев и при подозрительных случаях обращаться в ветеринарную службу.