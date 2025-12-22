Землетрясение силой 2 балла зафиксировали в Алматы

4 декабря алматинцы почувствовали подземные толчки, они получили смс-оповещения на телефоны. Позже ДЧС сообщит, что эпицентр был в КНР, разрушений и пострадавших в Алматы нет. Тогда интенсивность толчков в мегаполисе составила 3 балла.