Землетрясение силой 2 балла зафиксировали в Алматы

АСТАНА, 22 дек — Sputnik. Казахстанский Национальный Центр данных сообщил, что на территории Китая произошло землетрясение.
«22 декабря 2025 года 02 час. 16 мин. по времени Астаны (21 декабря 21 час. 16 мин. по Гринвичу) на территории Китая произошло землетрясение. Магнитуда 5 баллов», — написал центр.
Землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2 балла, говорится в сообщении сейсмологов.
4 декабря алматинцы почувствовали подземные толчки, они получили смс-оповещения на телефоны. Позже ДЧС сообщит, что эпицентр был в КНР, разрушений и пострадавших в Алматы нет. Тогда интенсивность толчков в мегаполисе составила 3 балла.