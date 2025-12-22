В Волгоградской области двое детей пострадали при пожаре

Сообщение о возгорании в переулке Эстонский было получено спасательными службами в ночь на 22 декабря. По прибытии пожарных подразделений выяснилось, что огнем полностью охвачен частный дом площадью 10 на 10 метров. В результате происшествия пострадали мужчина, женщина и двое несовершеннолетних, все они были доставлены в медицинское учреждение.