В Волгоградской области двое детей пострадали при пожаре

Четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Пожар в частном жилом доме в городе Михайловке Волгоградской области привел к травмированию четырех человек, среди которых оказались двое детей. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании в переулке Эстонский было получено спасательными службами в ночь на 22 декабря. По прибытии пожарных подразделений выяснилось, что огнем полностью охвачен частный дом площадью 10 на 10 метров. В результате происшествия пострадали мужчина, женщина и двое несовершеннолетних, все они были доставлены в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара привлекались 11 сотрудников экстренных служб и три единицы пожарной техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее на химзаводе в Дзержинске произошел пожар во время ремонта. Огонь был оперативно локализован силами ведомственной пожарной охраны.