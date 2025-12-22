Военнослужащий ВСУ сдался в плен брату-россиянину

Военнослужащий ВСУ сдался в плен, чтобы воссоединиться с семьей.
Украинский военнослужащий, мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ), в 2023 году сдался в плен российским военным после разговора со своим братом — бойцом ВС РФ, и заявил о намерении остаться в России. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что стала посредником в переписке пленного и его матери, проживающей в России.
«ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились “на поле боя”, и один другому дал нравственный урок», — рассказала Москалькова. Ее слова передает ТАСС.
Семья ранее жила на Украине и переехала в Россию еще до начала спецоперации. Старший сын остался в Краматорске (подконтрольная Киеву часть ДНР), чтобы ухаживать за тяжело больной бабушкой, а затем был мобилизован территориальным центром комплектования в ВСУ.
В 2023 году оба оказались на запорожском направлении в соседних населенных пунктах и смогли созвониться. Российский военнослужащий посоветовал брату воспользоваться радиочастотой «Волга», по которой украинские военные могут заявить о желании сдаться. После выхода на эту частоту украинский солдат был взят в плен на линии соприкосновения.
Бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен российским военным. Захваченный в плен украинский военный Иван Федино сообщил, что сотрудники ТЦК мобилизуют прямо на улицах. После короткого обучения людей отправляют на передовую, передает его слова RT.