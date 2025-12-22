Военнослужащий ВСУ сдался в плен брату-россиянину

Украинский военнослужащий, мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ), в 2023 году сдался в плен российским военным после разговора со своим братом — бойцом ВС РФ, и заявил о намерении остаться в России. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что стала посредником в переписке пленного и его матери, проживающей в России.