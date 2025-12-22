Западу не удалось пойти на конфискацию российских активов.
Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере 90 миллиардов евро. Саммит, где обсуждался этот вопрос, длился 16 часов. Однако главной сенсацией стало решение Франции и Италии отказаться от использования российских активов. Из-за них у ЕС не получилось конфисковать российские деньги, которые хотелось использовать для Украины.
Спустя несколько дней стали появляться новые подробности. Так, источник Financial Times заявил, что поступок Франции предал канцлера Германии Фридриха Мерца. Другие издания отметили, что провалившийся план Европейской комиссии стал унижением для ее главы Урсулы фон дер Ляйен. Как в мире отреагировали на неожиданное решение ЕС — в материале URA.RU.
Кто предатель и убийца хитрого плана.
В иноСМИ Макрона называют главным противником плана ЕС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Евросоюза не поддержал канцлера Германии Фридриха Мерца в вопросе использования замороженных российских активов, чем фактически предал его. С таким заявлением выступила газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
«Макрон предал Мерца, и он понимает, что ему придется за это расплачиваться», — заявил собеседник издания. При этом, по данным газеты, итальянский премьер Джорджа Мелони сыграла ключевую роль в провале конфискации российских активов. FT охарактеризовал ее как «убийцу» этой авантюры.
FT отмечает, что поначалу Макрон публично не возражал против предложения Мерца использовать замороженные российские активы. Однако позднее его команда в неофициальном порядке выразила сомнения в юридической обоснованности подобного механизма, а уже на самом саммите французский лидер примкнул к государствам, выступившим против инициативы. «Он [Макрон] настолько ослаблен, что у него не оставалось иного варианта, кроме как встать на сторону Джорджи Мелони», — добавил дипломат.
В материале указывается, что Париж оказался в сложном положении на фоне высокого уровня госдолга. А также политической нестабильности во второй половине нынешнего президентского срока Макрона.
ЕК стала тонущим кораблем.
Лидеры стран ЕС почти целый день обсуждали то, на каких условиях выдать Украине кредит.
Провал инициативы Европейской комиссии (ЕК) по изъятию замороженных российских активов стал, по оценке издания The European Conservative (TEC), унижением для ее председателя Урсулы фон дер Ляйен. В материале отмечается, что теперь комиссия стала тонущим кораблем, а в Брюсселе осознают, что, несмотря на формальную приверженность многих столиц ЕС официальной, поддерживающей конфликт линии, реальная готовность государств бесконечно финансировать украинский кризис крайне ограничена.
По данным TEC, предлагаемая схема направления средств Киеву за счет замороженных российских активов изначально воспринималась как ненадежная из-за ее «хрупкой» юридической и политической основы. В результате, как указывает издание, проект, названный «детищем некомпетентной» ЕК, оказался обречен: попытка оказать поддержку Украине, не задействуя прямое финансирование из европейских бюджетов, в итоге вновь свелась к предоставлению очередного кредита.
Изъятие российских активов — заведомо неудачная авантюра.
Европейская идея по активам РФ изначально была провальной.
Инициатива ЕС по использованию замороженных российских активов изначально была обречена на неудачу. Такое мнение в своей статье для издания Strategic Culture выразил британский дипломат Ян Прауд.
По его утверждению, провал этой затеи стал очевиден еще в тот момент, когда в 2024 году без детального обсуждения начала продвигаться идея передачи указанных средств Украине. Прауд также отметил, что предоставленный Киеву и гарантированный ЕС кредит способен покрыть дефицит государственного бюджета Украины лишь на двухлетний период.
Притом, если конфликт затянется, то европейским налогоплательщикам придется в значительных объемах финансировать украинскую экономику, чтобы она держалась на плаву. По его оценке, согласованный объем заимствований покрывает только около двух третей финансовых потребностей Украины, после чего неизбежно последуют новые запросы на денежную помощь.
Политический удар для Европы.
Портал Euractiv расценил итог саммита ЕС как «политическое поражение», в первую очередь для Урсулы фон дер Ляйен и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. Издание отмечает, что в преддверии встречи звучали многочисленные уверенные заявления, однако в итоге конкретных шагов не было предпринято.
Аналогичную оценку дает и Politico, называя достигнутые на саммите договоренности «неудачей» для Мерца и фон дер Ляйен. По данным издания, формально компромисс позволяет всем участникам представить исход переговоров как собственный успех, однако это не тот результат, на который рассчитывали Германия и Европейская комиссия до начала встречи.
ЕС придется плохо, если она решится на использование российских активов.
Кроме того, Politico опубликовало отдельный аналитический материал, в котором подчеркивается, что провал инициативы по использованию замороженных российских активов вновь наглядно выявил усиливающиеся разногласия внутри европейского сообщества. Более жесткую формулировку использовала американская газета The New York Times, охарактеризовав происходящее как «политический крах» двух европейских лидеров.
Немецкая газета Handelsblatt также указывает, что итоги саммита болезненно отразились на политическом весе Мерца. По ее оценке, лидерам ЕС не удалось прийти к консенсусу по двум ключевым вопросам, которые канцлер активно продвигал накануне встречи. В материале отмечается, что выдвинутые им ультимативные требования, судя по всему, не были приняты во внимание. При этом проблематика финансирования Украины остается во многом открытой: даже при том, что Мерц утверждает, будто обслуживание кредитов ЕС в перспективе должно осуществляться за счет российских активов, никаких гарантий этого пока не существует.