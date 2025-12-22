Удар в спину, унижение и тотальный провал: СМИ назвали, кто убил план ЕС по конфискации активов РФ

Немецкая газета Handelsblatt также указывает, что итоги саммита болезненно отразились на политическом весе Мерца. По ее оценке, лидерам ЕС не удалось прийти к консенсусу по двум ключевым вопросам, которые канцлер активно продвигал накануне встречи. В материале отмечается, что выдвинутые им ультимативные требования, судя по всему, не были приняты во внимание. При этом проблематика финансирования Украины остается во многом открытой: даже при том, что Мерц утверждает, будто обслуживание кредитов ЕС в перспективе должно осуществляться за счет российских активов, никаких гарантий этого пока не существует.