Свердловское МЧС за сутки потушило 19 пожаров, в одном из которых погиб человек

В Свердловской области 20 декабря 2025 года сотрудникам МЧС удалось ликвидировать 19 пожаров. В одном из них погиб человек. Инцидент произошел в селе Октябрьское на улице Заречная. Загорелся частный хозяйственный блок. Огонь охватил 180 квадратных метров.
— В результате пожара погиб мужчина. Возгорание ликвидировано за 96 минут 12 специалистами и 4 единицами техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В свердловской столице — городе Екатеринбурге — на улице Сони Морозовой загорелась квартира на пятом этаже десятиэтажного дома. Причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. Пламя охватило 20 квадратных метров.
— Звеньями газодымозащитной службы по задымленным лестничным маршам были спасены 26 человек, — уточнили в свердловском МЧС.
В результате пожара пострадал хозяин квартиры. Его госпитализировали. Пожар удалось ликвидировать за 48 минут. В тушении огня участвовали 28 специалистов и 10 единиц техники.
В селе Быньги на улице 1905 года из-за неправильного использования отопительной печи загорелся частный дом и баня на площади 50 квадратных метров. В результате пострадали два человека. Сейчас им помощь оказывают врачи. Пламя удалось потушить за 45 минут. В ликвидации пожара участвовали 13 специалистов и 4 единицы техники.