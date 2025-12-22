Свердловское МЧС за сутки потушило 19 пожаров, в одном из которых погиб человек

В селе Быньги на улице 1905 года из-за неправильного использования отопительной печи загорелся частный дом и баня на площади 50 квадратных метров. В результате пострадали два человека. Сейчас им помощь оказывают врачи. Пламя удалось потушить за 45 минут. В ликвидации пожара участвовали 13 специалистов и 4 единицы техники.