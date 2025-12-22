Жителю Омской области вынесли приговор за незаконную сделку с карабином

Как установило следствие и подтвердил суд, более десяти лет назад, в 2010 году, мужчина приобрёл карабин модели «ТОЗ-8М», не имея на то разрешительных документов. Оружие долгие годы хранилось в его доме. В итоге пенсионер решил избавиться от карабина, но сделал это незаконным путём — обменял его у знакомого на обычную аккумуляторную батарею.