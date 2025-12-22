Жителю Омской области вынесли приговор за незаконную сделку с карабином

В Тюкалинском суде Омской области завершилось рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал 79-летний житель рабочего поселка Крутинка. Пенсионер признан виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия (ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ).
Как установило следствие и подтвердил суд, более десяти лет назад, в 2010 году, мужчина приобрёл карабин модели «ТОЗ-8М», не имея на то разрешительных документов. Оружие долгие годы хранилось в его доме. В итоге пенсионер решил избавиться от карабина, но сделал это незаконным путём — обменял его у знакомого на обычную аккумуляторную батарею.
При назначении наказания суд принял во внимание возраст, состояние здоровья подсудимого и отсутствие у него судимостей. В итоге 79-летний житель Крутинки получил один год ограничения свободы с установлением ряда запретов и обязанностей. Это означает, что осужденный, оставаясь на свободе, будет обязан соблюдать определённые ограничения, например, не менять место жительства без уведомления контролирующего органа.
Изъятый в рамках дела карабин «ТОЗ-8М» по решению суда передан в территориальный орган Росгвардии. Согласно закону, оружие будет либо уничтожено, либо реализовано в установленном порядке.