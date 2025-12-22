В Новосибирской области мужчина ограбил пенсионерку и выплатит ей моральный ущерб

Жительница посёлка Маслянино стала жертвой грабежа в ноябре 2023 года. Злоумышленник, будучи пьяным, вырвал у женщины сумку с документами и двадцатью тысячами рублей в общественном месте. Потерпевшая испытала сильнейший стресс и страх за свою жизнь. Мужчину признали виновным в грабеже и приговорили к лишению свободы.