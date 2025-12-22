Хулиган с ножом устроил дебош во дворе дома во Владивостоке

Со слов местных жителей, хулиган шел вместе с ребенком по придомовой территории и внезапно бросился в сторону прохожего у входа в подъезд. Злоумышленник продемонстрировал оппоненту предмет, похожий на нож. Нападение попало на камеры наблюдения.
Мужчина вызвал полицию, наряд приехал, но дебошир успел скрыться, и оперативно установить его местонахождение не удалось.
Некоторые жильцы опознали в хулигане жильца дома по улице Пихтовой, который якобы недавно вернулся из места лишения свободы. Обеспокоенность граждан вызывает тот факт, что детей у этого мужчины, по имеющейся информации, нет, и непонятно, что за ребёнок шёл в сопровождении хулигана.
Ранее сообщалось, что полиция Владивостока взялась за расследование двух хулиганских инцидентов в разных районах города: на улице Дальзаводской и в кафе на улице Русской. В социальных сетях уточнялось, что в первом случае речь о нападении группы молодых людей, возможно, несовершеннолетних, на магазин; а потасовка случилась в кафе китайской кухни «Порт-Артур». Драка в заведении была массовой, началась с того, что группа гостей толкнула женщину, за неё заступился муж, и началась потасовка. Утверждается, что пострадавших — порядка 10 человек, некоторые госпитализированы, но в полицию пока обратился только один человек (очевидно, вступившийся за супругу муж).