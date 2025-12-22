Хулиган с ножом устроил дебош во дворе дома во Владивостоке

Ранее сообщалось, что полиция Владивостока взялась за расследование двух хулиганских инцидентов в разных районах города: на улице Дальзаводской и в кафе на улице Русской. В социальных сетях уточнялось, что в первом случае речь о нападении группы молодых людей, возможно, несовершеннолетних, на магазин; а потасовка случилась в кафе китайской кухни «Порт-Артур». Драка в заведении была массовой, началась с того, что группа гостей толкнула женщину, за неё заступился муж, и началась потасовка. Утверждается, что пострадавших — порядка 10 человек, некоторые госпитализированы, но в полицию пока обратился только один человек (очевидно, вступившийся за супругу муж).