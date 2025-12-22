Жительница Норильска заморила голодом пятимесячного сына

Трагедия произошла в квартире на улице Бегичева в Норильске. Женщина проживала с четырьмя детьми: самому старшему было 15 лет. При осмотре квартиры следственная группа зафиксировала отсутствие продуктов питания в холодильнике и в кухонных шкафах. Старшая дочь помещена в социальный приют, двое младших детей направлены в медицинское учреждение для обследования и помощи.