Жительница Норильска заморила голодом пятимесячного сына

В Норильске заключена под стражей местная жительница, которую подозревают в убийстве ребенка.
В Норильске суд заключил под стражу 35-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве ее пятимесячного сына путем голодания. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«В Норильске заключена под стражей местная жительница, обвиняемая в убийстве 5-месячного сына», — сообщили представители следственного комитета в своем telegram-канале. Уголовное дело возбуждено по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.
По данным следствия, женщина на несколько дней ушла из дома, оставив в квартире четырех детей без присмотра и еды. 17 декабря 5-месячный мальчик скончался от истощения.
Трагедия произошла в квартире на улице Бегичева в Норильске. Женщина проживала с четырьмя детьми: самому старшему было 15 лет. При осмотре квартиры следственная группа зафиксировала отсутствие продуктов питания в холодильнике и в кухонных шкафах. Старшая дочь помещена в социальный приют, двое младших детей направлены в медицинское учреждение для обследования и помощи.
Обвиняемая уже допрошена об обстоятельствах произошедшего. Следствие ходатайствовало об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.