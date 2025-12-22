Последнее место Усольцевых: все новости о пропавшей семье

Трагедия, которая уже почти три месяца волнует всю страну, получила новый неожиданный поворот. База отдыха, где последнюю ночь провела семья Усольцевых, столкнулась с большим спросом на аренду домов. Вторая база в Кутурчине — почти свободна.
Что сейчас происходит на турбазе, где Сергей, Ирина и Арина Усольцевы нашли свое последнее пристанище, и что странного творится в поселке — в материале aif.ru.
Что известно о бесследной пропаже семьи?
Семья из Железногорска Красноярского края — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы — еще в конце сентября 2025 года спонтанно решили отправиться в небольшое семейное путешествие.
По версии некоторых знакомых, таким образом Ирина надеялась спасти отношения с супругом, которые в последнее время начали рушиться.
27 сентября семья заехала в небольшой дом на базе отдыха в поселке Кутурчин. Последний находится на расстоянии 184 км от их родного города. Как незадолго до пропажи рассказывала Ирина, они собирались отдохнуть на природе, сходить в баню, а на следующий день прогуляться до живописной горы Буратинка.
На следующий день, 28 сентября, по словам хозяина базы они выехали из домика. После этого, по всей видимости, они припарковали машину у другой турбазы — в противоположном конце Кутурчина — и отправились на прогулку. Стоит отметить, что в поселке всего две базы отдыха: одна та, в которой семья ночевала, а рядом со второй они оставили машину.
Семья вышла из автомобиля и налегке, по словам местных жителей, отправилась в лес. Семейная пара, сообщившая, что видела Усольцевых перед пропажей, уверена, что Ирина была очень легко одета, а почти все вещи они оставили в машине.
В тот день погода резко испортилась — похолодало. Усольцевы так и не вернулись к своему автомобилю. Искать их начали только 1 октября, когда Ирина не вышла на работу.
Почти за три месяца поисков было выдвинуто множество версий их исчезновения: встреча с дикими животными, побег в другую страну, убийство, но приоритетной, по информации СК, остается версия о несчастном случае.
До сих пор, несмотря на масштабные поиски, не было найдено никаких следов Усольцевых.
Ажиотаж на турбазе.
После начала поисков внимание привлекла турбаза, на которой останавливались Усольцевы. Она, судя по их сайту, представляет собой скопление небольших домиков. Территория находится в окружении живописной природы, рядом протекают две небольшие реки — Мина и Кутурчин.
Недалеко расположены природные достопримечательности Красноярского края: скала Партизан, скальный массив Фрегат и другие. Даже если посмотреть местоположение базы отдыха на карте — это выглядит как маленькая точка в окружении огромного лесного пространства.
База круглогодичная, принимает до 60 человек в день. Есть туалет, но один на все домики, и баня. В случае с последней бывалые туристы советуют новичкам ехать до бани зимой и обратно на машине, потому что она находится довольно далеко и при пешей прогулке после посещения бани есть риск быстро простудиться.
Домики на территории базы есть под разные компании: двухместный (5 тысяч рублей за сутки), пятиместный (7,5 тысячи) и даже семиместный (9 тысяч).
Подозрительным после пропажи Усольцевых показалось то, что представители турбазы позиционируют ее как «место силы», которое посещают эзотерики и исследователи аномальных зон.
Aif.ru выяснил, что в преддверии Нового года все домики на базе забронироли вплоть до конца праздничных выходных.
«Мест уже нет, ничего нет. Ни на Новый год, ни на праздники, ни даже сейчас. Можно в другую турбазу Кутурчина обратиться», — сообщил aif.ru ответивший на звонок менеджер базы отдыха Денис.
При этом туристическим сезоном являются именно поздняя весна, лето и ранняя осень. В разгар сезона Усольцевым удалось забронировать домик всего за несколько дней до поездки, что также некоторые неравнодушные к трагедии люди назвали странным.
Вторая база пустует.
На фоне ажиотажа на турбазе их единственные конкуренты в поселке предлагают места даже на саму новогоднюю ночь.
«На Новый год и праздники есть свободный дом для четырех человек, стоимость 5 тысяч рублей за сутки. Но новогодней программы, к сожалению, не будет», — сообщила aif.ru менеджер турбазы.
Вызван ли ажиотаж на первой турбазе тем, что именно там ночевали Усольцевы в последний раз, — неизвестно.
Что известно о Кутурчине?
Кутурчин, несмотря на наличие сразу двух баз отдыха, совсем маленький поселок. Последний раз население пересчитывали еще в 2010 году. Уже тогда в поселке жили всего 27 человек.
Когда-то это был полноценный рабочий поселок, но сейчас здесь осталось не больше шести домов, где живут пенсионеры. Нет магазина, клуба и устойчивой сотовой связи.
Известно, что поселок основали в начале XX века переселенцы. Здесь занимались охотой, рыбалкой, сбором дикоросов, позже добавились заготовка леса и добыча золота.
В самом Кутурчине общественный транспорт не ходит, что, впрочем, неудивительно. Однако автобусы не ходят и до самого поселка.
