Последнее место Усольцевых: все новости о пропавшей семье

На следующий день, 28 сентября, по словам хозяина базы они выехали из домика. После этого, по всей видимости, они припарковали машину у другой турбазы — в противоположном конце Кутурчина — и отправились на прогулку. Стоит отметить, что в поселке всего две базы отдыха: одна та, в которой семья ночевала, а рядом со второй они оставили машину.