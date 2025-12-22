Ричмонд
На Ямале при пожаре в многоквартирном доме пострадали пятеро человек

В результате пожара в городе Тарко-Сале пострадали пятеро человек, в том числе трое детей.

Источник: Аргументы и факты

В Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар в жилом многоквартирном доме. По данным ГУ МЧС по Ямалу, в результате возгорания пострадали пять человек, среди которых трое детей.

Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательное подразделение города Тарко-Сале рано утром. Очаг возгорания находился в доме на улице Авиаторов, где на момент прибытия экстренных служб фиксировалось открытое горение в подъезде.

Жильцы здания самостоятельно покинули опасную зону до прибытия спасателей. Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара и уточняют все обстоятельства происшествия.

Ранее на химзаводе в Дзержинске произошёл пожар во время ремонта. Огонь был оперативно локализован силами ведомственной пожарной охраны.