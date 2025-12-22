Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Свердловской области, погиб человек

Автобус ПАЗ № 104 столкнулся с ВАЗ-21099 на 12-м километре дороги Нижний Тагил — Усть-Качка возле поселка Чащино.

Источник: Reuters

В результате ДТП погиб один человек. Об этом ЕАН сообщили в ГАИ Свердловской области.

Установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. За рулем ВАЗ-21099 находился 71-летний житель Нижнего Тагила, который скончался на месте.

В салоне автобуса, следовавшего по маршруту, находилось шесть пассажиров. Две из них, 29-летняя и 61-летняя женщины, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Водитель ВАЗ-21099 имел 30-летний стаж вождения и ранее не привлекался к административной ответственности. Водителю автобуса, которому 64 года, 19 лет стажа управления, и он также не привлекался к ответственности.