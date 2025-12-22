Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Свердловской области, погиб человек

В результате ДТП погиб один человек. Об этом ЕАН сообщили в ГАИ Свердловской области.
Установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. За рулем ВАЗ-21099 находился 71-летний житель Нижнего Тагила, который скончался на месте.
В салоне автобуса, следовавшего по маршруту, находилось шесть пассажиров. Две из них, 29-летняя и 61-летняя женщины, с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
Водитель ВАЗ-21099 имел 30-летний стаж вождения и ранее не привлекался к административной ответственности. Водителю автобуса, которому 64 года, 19 лет стажа управления, и он также не привлекался к ответственности.