ФСБ задержала в Горловке ОПГ, которая занималась незаконным обменом валюты

Силовики задержали в Горловке в ДНР организованную преступную группу лиц с общим доходом более 18 миллионов рублей, занимавшуюся незаконным обменом валют. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе ФСБ России по ДНР.
Уточняется, что участники банды осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. Затем они обналичивали деньги через подконтрольные коммерческие организации.
— Возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой), — цитирует силовиков РИА Новости.
Ранее стало известно, что бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов может быть связан с ОПГ «Покровские». Он якобы во многом помогал бандитам, «подтасовывая» судебные решения в их пользу. В качестве благодарности участники ОПГ «подарили» Момотову земельный участок под Ростовом.
Ранее экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко задержали в Москве. Его обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере. Следствие считает, что Бойченко причастен к хищению около 120 миллионов рублей.