ФСБ задержала в Горловке ОПГ, которая занималась незаконным обменом валюты

— Возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой), — цитирует силовиков РИА Новости.