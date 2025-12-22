Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 41 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, с 23:30 по 7:00 по московскому времени уничтожили шесть БПЛА: три — над Краснодарским краем, два — над Черным морем и один — над Брянской областью.

— Всего в ночное время с 20:00 мск 21.12 до 7:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

В результате атаки в поселке Волна Краснодарского края повреждения получили два причала и два судна. В оперштабе региона уточнили, что всех, кто находился на борту кораблей, эвакуировали, никто не пострадал. При этом на причалах произошли пожары площадью от 1000 до 1500 квадратных метров.

До этого в оперативном штабе региона сообщили, что обломки беспилотника ВСУ повредили трубопровод на одном из терминалов в том же населенном пункте, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
