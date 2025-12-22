Ричмонд
При пожаре в Волгоградской области погиб ребенок

Трагедия произошла минувшей ночью в Михайловке.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера 22 декабря в 00.58. В переулке Эстонском огнем по всей площади был охвачен частный дом размером 10×10 м.

В результате пожара пострадали мужчина и женщина, а также двое детей. Их госпитализировали в медучреждение.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, при тушении возгорания был обнаружен погибший ребенок.

Всего в тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 3 техники.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и материальный ущерб.

Волгоградцев призывают соблюдать нормы пожарной безопасности, а в случае происшествия обращаться по телефонам 01, 101 или 112.