При пожаре в Волгоградской области погиб ребенок

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера 22 декабря в 00.58. В переулке Эстонском огнем по всей площади был охвачен частный дом размером 10×10 м.
В результате пожара пострадали мужчина и женщина, а также двое детей. Их госпитализировали в медучреждение.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, при тушении возгорания был обнаружен погибший ребенок.
Всего в тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 3 техники.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и материальный ущерб.
Волгоградцев призывают соблюдать нормы пожарной безопасности, а в случае происшествия обращаться по телефонам 01, 101 или 112.