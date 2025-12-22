Ричмонд
За неделю на свердловских дорогах погибли пять человек

По данным пресс-службы свердловского управления ГАИ, за сутки на территории региона на дорогах в результате ДТП погибло пять человек.

8

Смертельные случаи произошли в результате трех дорожных инцидентов.

15 декабря на 73-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель и пассажир «Лада Гранта», выехавшего на встречку, погибли в столкновении с грузовиком FAW.

18 декабря 76-летний пассажир Mitsubishi Pajero Sport и 66-летний водитель Exeed VX погибли в ДТП с участием автобуса маршрута № 523 «Буланаш — Екатеринбург» на 35-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

21 декабря после столкновения с автобусом ПАЗ-320302 № 104 «Нижний Тагил — Черноисточинск» на 12 км дороги «Нижний Тагил — Усть-Утка» в больнице умер 71-летний водитель ВАЗ-21099.